بارزاني والجبوري يبحثان مستجدات العملية السياسية في العراق

اربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس حزب التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري مستجدات العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني للجبوري في اربيل.

وخلال اللقاء الذي حضره علي حسين، مسؤول مكتب العلاقات الكوردستانية والعراقية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جرى بحث آخر المتغيرات والمستجدات السياسية على مستوى العراق والمنطقة.

وقيم الجبوري عالياً دور الرئيس بارزاني والحزب الديمقراطي في تصحيح مسار العملية السياسية والإستقرار وبناء الدولة المدنية .

واكد الجانبان على إستمرار العلاقات والتنسيق السياسي والبرلماني بين الجانبين.