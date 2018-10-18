بارزاني: لا سقف لمشاركة المرأة في كوردستان

بارزاني: لا سقف لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان، مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء انه لا يوجد سقف لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في اقليم كوردستان.

واشار بارزاني الى ضرورة تفعيل دور المرأة اكثر في كافة المجالات.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله السفير الكندي الجديد لدى العراق باول كيبارد والقنصل الكندي في اربيل نانسي بيركيرن.

ودعا كيبارد لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلاده في مجال النظام الإداري والسياسي والعمل من اجل المساواة بين الجنسين والمشاركة الفعالة للمرأة.

وأكد السفير الكندي على أن بلاده ستستمر في تدريب قوات البيشمركة في إطار قوات تحالف الناتو.

وأعرب الرئيس بارزاني عن سروره بتطوير وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وكندا، وأكد ان في إقليم كوردستان لايوجد سقف لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في المجتمع، ورآى انه من الضروري تفعيل دور المرأة اكثر في كافة المجالات.