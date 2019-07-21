بارزاني: كوردستان لن تكون “قاعدة إرهاب” ويجب إبعادها عن الصراع

بعد اعتقال قتلة الدبلوماسي.. بارزاني يدعو لإبعاد كوردستان عن الصراعات

اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، جميع الجهات الى إبعاد اقليم كوردستان عن الصراعات، مشيراً الى أن قوات الأمن اثبتت إستحالة تحول الإقليم الى قاعدة للإرهاب او أن يتوارى المتهمون عن أعين المخلصين.

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب بارزاني وفيما يلي نصه:

بمناسبة تمكن قوات الاسايش ومكافحة الارهاب في اقليم كوردستان القاء القبض على منفذ الحادث الارهابي الذي حصل يوم 17/ تموز/2019، في مدينة اربيل وأحد معاونيه، وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة، شكر فيها قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب وأهالي الاقليم لتعاونهم الدائم مع الاجهزة الأمنية، هذا نص الرسالة :

بعد العملية الإرهابية التي نفذت يوم الأربعاء 17/تموز/2019 في إحدى مطاعم أربيل، والتي راح ضحيتها دبلوماسي تركي ومواطنين مدنيين من كوردستان، تمكنت قوات الآسايش ومكافحة الإرهاب في كوردستان إلقاء القبض على المنفذ الرئيسي للجريمة وأحد معاونيه.

نهنئ بحرارة بواسل الآسايش ومكافحة الإرهاب وجميع الأجهزة الأمنية الكوردستانية، لتمكنهم إعتقال المتهمين بسرعة فائقة، ولإثباتهم كعهدهم دائما انهم موضع الثقة والفخر.

كما نهنئ المواطنين الأعزاء الذين كانوا عونا وسنداً للأجهزة الأمنية خلال هذه الأثناء.

مرة أخرى أثبت المواطنون والأجهزة الأمنية إستحالة تحول كوردستان الى قاعدة للإرهاب وإستحالة اختفاء أي متهم من أعين الأهالي المخلصين في كوردستان وصقور الأجهزة الأمنية الكوردستانية.

ومن هنا ندعو جميع الأطراف بعدم جلب مشكلاتهم الى داخل كوردستان، وأن لا يصبحوا سبباً لإلحاق الأذى بشعب كوردستان.