مسعود بارزاني في ذكرى الاستفتاء: لم ننتهك الدستور وشكرا للعراقيين

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني ان الاقليم باجرائه استفتاء الاستقلال لم ينتهك الدستور العراقي، فيما شكر العراقيين على تصويتهم خلال انتخابات برلمان العراق.

ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الاولى لاستفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد في 25 ايلول سبتمبر الماضي وحظي بدعم نحو ثلاثة ملايين كوردي وحاربته بغداد وفرضت على اثره اجراءات عقابية على كوردستان.

وقال بارزاني في حفل جماهيري في اربيل “عوض أن تقوم بغداد بتعويض ضحايا الأنفال والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الكوردي قامت بالهجوم علينا”.

وتابع بارزاني “اجراء الاستفتاء لم يكن انتهاكا للدستور الذي ينص صراحة على الاتحاد الحر، لكن البعض استغل الاستفتاء اسوء استغلال وبأبشع الطرق”.

ووجه الزعيم الكوردي الشكر للشعب العراقي “الذي صوت ضد معظم الذين ارادوا أن يصبحوا أبطالا على حساب الدم والحقوق الكوردية”.

وقال “الشعب العراقي عاقب كل من أرادوا ان يصبحوا أبطالا على حساب حقوقنا ودمائنا، شكرا للعراقيين وهذه الموقف اثر ايجابيا علينا”.

وجاء حديث بارزاني قبل ايام من انتخابات برلمان كوردستان والتي من المقرر أن تجري في 30 ايلول سبتمبر الجاري.

وأكد بارزاني انه دعا نواب حزبه في مجلس النواب العراقي الى الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بكافة اطيافه وطوائفه واعراقه.

وقال “دافعوا عن حقوق العرب والتركمان والآشوريين وكل مكونات العراق”.

وطالب الزعيم الكوردي شعب كوردستان بالتعامل الأخوي مع كافة النازحين العراقيين، وتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم لهم حتى يتمكنوا من العودة لديارهم أو البقاء في الاقليم في حال رغبوا.

وجدد بارزاني تاكيده على ان هذه الانتخابات هي فرصة لتحسين العلاقات مع الحكومة العراقية والحضور القوي في بغداد.

وتوترت العلاقات بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد في ايلول الماضي وردت عليه الحكومة العراقية باجراءات عقابية وصلت لحد السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها ونشبت معارك بينها وبين الكورد.