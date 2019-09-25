بارزاني في ذكرى الاستفتاء: انه يوم مميز واحيي الذين لم ينحنوا

اربيل (كوردستان 24)- وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ذكرى استفتاء الاستقلال عن العراق بـ”اليوم المميز”، فيما حيى الكوردستانيين الذين لم ينحنوا لأحد.

ونشر بارزاني على حسابه في تطبيق تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستفتاء الاستقلال “انه يوم مميز وخاص، واحترامي وتقديري لاولئك الذين لم يقبلوا الانحناء لأحد”.

واجرى الكورد استفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن العراق في 25 ايلول سبتمبر 2017، والذي نال الاغلبية الساحقة من الاصوات في خطوة خلقت ردود افعال غاضبة من بغداد.

وتم اتخاذ قرار اجراء الاستفتاء في 7 حزيران يونيو 2017 حيث عقد الرئيس السابق لاقليم كوردستان مسعود بارزاني اجتماعًا واسع النطاق لتحديد موعد استفتاء الاستقلال بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولين من المجلس الأعلى للانتخابات في أربيل.

وتم تحديد الموعد في 25 سبتمبر 2017، على ان يتم اجراؤه في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وخلال الاستفتاء، تم تنظيم مسيرات جماهيرية في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، وأكد الرئيس بارزاني بأن الدولة المزمع انشاؤها لن تكون للكورد فقط بل لكافة مكونات اقليم كوردستان.

وصوت 93 بالمئة من مواطني الاقليم لصالح تاسيس دولة كوردية حيث كانت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

المصوتون: 4 ملايين و 581 ألف 255

عدد المقترعين: ​​3 ملايين و 305 ألف 925

الأصوات غير الصالحة: 219 ألفا 990

العدد النهائي للأصوات: 3 مليون 085 ألف 935

وكانت النتيجة النهائية هي:

نعم: 2 مليون 861 ألف 471 ٪ – 92.73 ٪

لا: 224 الف 468 – 7.27 ٪