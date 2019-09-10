بارزاني في الذكرى الـ58 لـ”أيلول الكبرى”: أعظم ثورة لشعب كوردستان ضد الظلم والاستبداد

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة في الذكرى الثامنة والخمسين لثورة أيلول الكبرى.

وقال بارزاني في رسالته “تمر اليوم الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أيلول الكبرى، التي تعد أطول وأكبر ثورة لشعب كوردستان تحت قيادة زعيم الأمة الكوردية مصطفى بارزاني الخالد”.

واضاف ان “ثورة أيلول الكبرى التي انطلقت شرارتها في 11 أيلول عام 1961، عمت أرجاء كوردستان كلها، وشاركت فيها جميع المكونات القومية والدينية في كوردستان، وهي أعظم ثورة لشعب كوردستان ضد الظلم والاستبداد والاضطهاد، حيث تصدت مكونات كوردستان للطغيان تحت قيادة واحدة، وأصبحت كوردستان ملاذاً للعراقيين التوّاقين الى الحرية”.

وتابع انه “في الوقت الذي نستذكر فيه هذه الذكرى الخالدة، ونحيي البيشمركة الأبطال والمناضلين الذين شاركوا فيها، فإننا نستخلص منها العبر والمبادئ النبيلة، من صمود وتعايش سلمي ووحدة صف لشعب كوردستان، وهي محل فخر، نأمل أن تبقى هذه القيم حيّة، وأن يدافع شعب كوردستان بنفس الروحية والانسجام عن مكتسباته”.