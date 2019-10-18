بارزاني: عوامل ظهور داعش لا تزال قائمة

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ان الأوضاع التي هيأت الأرضية المناسبة لبروز داعش، ما زالت موجودة، وتعقيد الأوضاع يخدم تلك الجماعات.

وجاء حديث بارزاني، اليوم الجمعة، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اربيل.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات السياسية على مستوى المنطقة، وبصورة خاصة الأوضاع في شمال سوريا ومخاطر عودة الإرهاب.

وابلغ بارزاني وزير الخارجية الفرنسي، قلقه حيال الأوضاع المستجدة ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

وقال ان “أي حل يقترح لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يراعي تضحيات الكورد ومصيرهم في سوريا”.

كما دعا بارزاني، فرنسا، الى أداء دورها في منع التغيير الديموغرافي وحدوث الكوارث في شمال سوريا.

وخلال اللقاء تم التطرق الى مخاطر وتهديدات ظهور الجماعات الإرهابية الشبيهة بداعش.

وأعرب الوزير الفرنسي عن قلق بلاده بشأن إحتمالات عودة الإرهاب في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة.

واكد لودريان إستمرار التحالف والتعاون بين بلاده وإقليم كوردستان ضد الإرهاب.

وقال بارزاني “مع الأسف، إن الأوضاع التي هيأت الأرضية المناسبة لبروز داعش والجماعات الإرهابية المشابهة له، ما زالت موجودة، وتعقيد الأوضاع يخدم تلك الجماعات”.

وأكد أن الحرب ضد الإرهاب، يجب أن لاتقتصرعلى الجانب العسكري فقط، بل يجب أن تشمل الجوانب الفكرية والسياسية والإجتماعية أيضاً، ليتم قلعه وتجفيف منابعه الأبد .