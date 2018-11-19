نوفمبر 19, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بارزاني: تصدير نفط كركوك خطوة مهمة وانتاج الطاقة الكهربائية بكوردستان سيرتفع

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني: تصدير نفط كركوك خطوة مهمة وانتاج الطاقة الكهربائية بكوردستان سيرتفع

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ان انتاج الطاقة الكهربائية في كوردستان سيرتفع بنحو 300 ميغا.

وقال بارزاني في كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء عمل شركة دانا غاز في كوردستان ان “انتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان سيرتفع بنحو 300 ميغا”، مبينا ان “انتاج الطاقة سيرتفع عبر ثلاث مراحل”.

ودعا بارزاني الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة للاستثمار في كوردستان، على غرار دانا غاز‎، عادا “الاتفاق على اعادة تصدير نفط كركوك خطوة مهمة‎”.

وأكد ان “حكومة الاقليم تشجع القطاع الخاص في العمل بمجال الطاقة في كوردستان”، مشيرا الى ان “للقطاع خاص دور مهم في في تنمية الاستثمار في كوردستان”.

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