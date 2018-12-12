بارزاني: الفرصة سانحة مع بغداد وسنفي بوعودنا لشعب كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ان المرحلة مواتية لفتح صفحة جديدة مع الحكومة العراقية، لافتا الى أن حزبه سيفي بوعوده لشعب اقليم كوردستان.

وجاء حديث بارزاني بمدينة دهوك، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لمعركة “لومانا” العسكرية بين قوات البيشمركة والقوات العراقية عام 1961.

وقال بارزاني ان “الأوضاع الحالية تشكل مناخا مناسبا لبدء صفحة جديدة وحل كافة القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية”.

وبين اربيل وبغداد حزمة من الملفات الخلافية ابرزها كركوك والمناطق المتنازع عليها، وملف الموازنة المالية والنفط واستحقاقات البيشمركة وغيرها.

ولفت بارزاني الى أن حزبه سيفي بوعوده لشعب كوردستان، والتي اطلقها في الحملة الانتخابية، مؤكدا عزم حزبه على تشكيل حكومة قوية تحدث تغييرات لصالح شعب كوردستان وتجري اصلاحات كبيرة في كافة المجالات.

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي إليه، مسرور بارزاني 45 مقعداً برلمانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في الإقليم في 30 من أيلول سبتمبر 2018. وحل في المرتبة الثانية حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجدد بارزاني دعمه لحكومة عبد المهدي والاستعداد لحل كافة القضايا مع بغداد لافتا الى ان “اختيار الحوار والسلام لن يكون على حساب مبادئنا واستراتيجيتنا”.

وقال بارزاني “لم نكن طلاب حرب يوما، على العكس تماما، نحن نطالب بالحوار والسلام دوما، لكننا مستعدون للتضحية بأرواحنا في سبيل حفظ كرامتنا”.