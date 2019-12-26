“بارزاني الخيرية” تطلق برنامجا اغاثيا في مستشفيات ومخيمات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية، مبادرة طبية اغاثية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية في مدن ومخيمات الاقليم.

وتضافرت جهود مؤسسة بارزاني مع منظمات اجنبية لإطلاق مبادرة مساعدات جديدة تهدف إلى توفير الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها للمستشفيات ومخيمات النازحين في إقليم كوردستان.

وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة رسمياً يوم امس الأربعاء ، حيث بدأت مؤسسة بارزاني الخيرية بتوزيع الإمدادات الطبية والهدايا في المستشفيات الواقعة في مستشفيات أحياء حرير وباسرما ودراشكران الفرعية.

ويساعد المشروع في توفير الادوية والمستلزمات الطبية لسبعة مراكز صحية وفي مخيمات النازحين واللاجئين.

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي لكوردستان 24 “هناك حاجة ملحة للأدوية والمستلزمات الطبية في اقليم كوردستان، والحكومة العراقية لا تقوم بواجبها كما يترتب عليها من هذا الجانب”.

وسيستمر البرنامج لمدة عام، وتشترك في إدارته مؤسسة بارزاني الخيرية ومؤسسة القديسة الخيرية الأخيرة، والتي تصف نفسها بأنها “الذراع الإنساني لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة”، المعروف باسم كنيسة المورمون.

واكد برزنجي ان المبادرة ستساعد على سد الاحتياجات الطبية في المخيمات والمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في إقليم كوردستان، وغالبًا ما تقدم المساعدات للنازحين واللاجئين في داخل الاقليم وخارجه.