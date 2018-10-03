بارزاني: آلية اختيار الرئيس العراقي “غير مقبولة” وسيكون لنا موقفنا

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني رفضه للآلية التي يتم من خلالها التصويت على منصب رئاسة العراق مشيرا الى أنه سيكون لحزبه موقف في المستقبل القريب.

وقال بارزاني في بيان “الصيغة الحالية لانتخاب رئيس جمهورية العراق هي عكس العرف الذي كان متبعا خلال الدورات السابقة”.

ورغم كون المنصب شرفيا إلا أنه شهد منافسة محتدمة بين الديمقراطي الكوردستاني عبر مرشحه فؤاد حسين ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح.

واضاف بارزاني “كان ينبغي أن يتم اختيار المرشح من قبل الكتل الكبرى أو من خلال تصويت الكتل الكوردستانية”.

وحاز “الديمقراطي” الذي يتزعمه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على 25 مقعدا في الانتخابات البرلماني العراقية التي جرت في 12 مايو ايار الماضي.

وتابع بارزاني ان “الصيغة الحالية غير مقبولة أبدا وسيكون لنا موقفنا في المستقبل القريب”.

وبدأت جلسة البرلمان الساعة الرابعة والنصف بحسب التوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، للتصويت على المرشحين لمنصب الرئاسة وذلك بعد أكثر من تاجيل للجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين.

وقال مسعود حيدر وهو عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد ان “اتفاقا جرى بين الحزبين الكورديين الكبيرين على اختيار مرشح واحد وهو فؤاد حسين إلا أن الاتحاد الوطني تنصل من الالتزام بالاتفاق”.

ولم تعلن بعد نتيجة التصويت النهائية.