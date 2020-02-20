بإطلاق حملة وطنية توعوية.. اقليم كوردستان يعزز تدابيره الوقائية لمنع تفشي كورونا

أعلنت حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، اطلاق حملة وطنية توعوية لتعزيز التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ، قال للصحفيين في أربيل “قررنا اليوم الإعلان عن الحملة الوطنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تفشي هذا الفيروس في إقليم كوردستان”.

مضيفاً ” اليوم وبحضور ثماني وزارات واطلاع منظمة الصحة العالمية سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا يتم خلاله الإعلان عن خطة إعلامية لتعميم الإرشادات الضرورية بالنسبة للمواطنين فيما يتعلق باتخاذ التدابير الوقائية بشأن منع تفشي الفيروس”.

وكان مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية ، أفاد أن ” كل مستشفيات مدينة قم في إيران في حالة إستنفار بعد وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد”.

لافتاً ، إلى أن “الفرق المعنية تعمل على فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران”.

هذا فيما كانت خلية الأزمة العراقية العليا، عقدت اليوم الخميس ، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات انتشار فايروس كورونا في إيران ، وتسجيل نحو 25 إصابة فيها، وتأثير ذلك على العراق.

وفي وقت سابق ، الخميس ، نفت سلطة الطيران المدني العراقية ، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية القادمة الى العراق،