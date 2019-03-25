ايراد مالي قياسي للسليمانية في اعياد نوروز

{السليمانية: الفرات نيوز} كشف مسؤول في المديرية العامة للسياحة بمدينة السليمانية، عدد السياح الذين قصدوا المدينة خلال ايام عيد نوروز.

وقال آرام شواني، مدير الاعلام في المديرية العامة للسياحة بالسليمانية، في تصريج صحفي ان اليوم آخر يوم لقدوم السياح الى السليمانية، مشيرا الى ان عدد السياح ولغاية اليوم بلغ 125 ألف سائح، فيما كان عددهم في العام المنصرم 100 ألف سائح.

واضاف آرام شواني انه في حال قام كل سائح بصرف 100 دولار خلال سياحته فإن ايرادات السليمانية من السياحة تبلغ 12 مليون ونصف المليون خلال اسبوع.

واوضح شواني ان ارتفاع عدد السياح يعود لسببين، اولهما تنظيم ملتقى سياحي في السليمانية خلال الشهر الماضي، وحضرته 200 شركة، والسبب الآخر الغاء الرسومات المفروضة على السياح الايرانيين، من قبل حكومة الجمهورية الاسلامية وحكومة الاقليم، مشيرا الى ان 10 آلاف سائح إيراني قصدوا الاقليم خلال عيد نوروز في وقت كان عددهم في العام الماضي 8 آلاف سائح.