اياد علاوي يتحدث عن تدويل عربي ودولي للتطورات الخطيرة في العراق

اكد زعيم المنبر العراقي اياد علاوي، الجمعة، على تدويل التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق في اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية.

وكتب علاوي في تغريدة على تويتر، اليوم (31 كانون الثاني 2020)، ان “التطورات الخطيرة التي يشهدها العراق وتشهدها المنطقة ستكون في صلب اجتماع مجلس العلاقات العربية والدولية بصفتي نائبا اول لرئيس المجلس”.

واضاف، “كما سنجري سلسلة لقاءات واجتماعات في دول عربية مختلفة، بالاضافة لدعوة تسلمناها من البرلمان الاوروبي لزيارتهم مصطحبا بعض السياسيين الوطنيين لشرح حقيقة الاوضاع في البلاد والمنطقة”، على حد تعبيره.