اول دولة أوروبية “احتضنت الكورد” تعلن تعهداً لإقليم كوردستان

هولندا تتعهد بمواصلة دعم البيشمركة وترغب في “كوردستان قوية”

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الثلاثاء إن بلاده ستستمر في برنامج تدريب قوات البيشمركة مشيراً الى أن أمستردام ترغب بأن يكون إقليم كوردستان “قوياً”.

وأدلى بلوك بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الحكومة الاقليمية نيجيرفان بارزاني بعد مباحثات عقدها الجانبان في اربيل صباح اليوم.

ووصل الوزير الهولندي الى اربيل مساء الاثنين بعد زيارة قصيرة الى بغداد التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وهولندا جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، ولها مستشارون عسكريون يقدمون التدريب والمشورة لقوات البيشمركة والقوات العراقية.

وقال بلوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده باربيل وبثته كوردستان 24 على الهواء إن بلاده ستستمر في برنامج تدريب قوات البيشمركة.

وأضاف أن هولندا تريد أن يكون اقليم كوردستان “قوياً” وان تكون العلاقات بين اربيل وأمستردام “قوية”.

وقال إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان في شتى القطاعات لاسيما في مجال الاقتصاد ومساعدة النازحين واللاجئين.

ويحتضن إقليم كوردستان مئات الالاف من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين وهو ما فاقم أزمته المالية في وقت تعاني ميزانيته المالية من عجز.

ونوه الوزير الهولندي الى أن بلاده هي اولى دول الاتحاد الاوروبي التي احتضنت لاجئين من اقليم كوردستان على مدى السنوات الماضية.

وفي المقابل، أشاد نيجيرفان بارزاني بدور هولندا في مساعدة اقليم كوردستان وبالأخص خلال الحرب ضد داعش وتدريب قوات البيشمركة.

وتابع “كما ندعوها لمساعدتنا في مجال الغذاء والزراعة نظراً لما تتمتع من خبرة ثرية”.

وفي العام الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي السابق بريت كونديرس عندما زار اربيل إن بلاده ملتزمة في دعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه بإقليم كوردستان.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد قال لكوردستان 24 في مطلع 2017 إن أمستردام ماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية في كوردستان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال وقتئذ إن هولندا ستقدم المساعدة لتطوير قطاع الزراعة في الإقليم.