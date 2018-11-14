نوفمبر 14, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اوقاف كوردستان تحدد خطبة الجمعة

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فى :أخبار عــامة
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وزارة الاوقاف في كوردستان تحدد خطبة الجمعة

شفق نيوز/ اعلنت وزاررة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ثلاثة مواضيع لخطبة الجمعة المصادف 16/11/2019، داعية الخطباء وائمة الجوامع الى الالتزام بها.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، انها اقترحت موضوعين بما يخص خطبة الجمعة المقبلة لكي يقف عليهما رجال الدين ويبحثوهما للمسلمين، وكلاهما يخصان النبي وشهر الربيع الاول الهجري ذكرى مولده.
واضاف البيان ان الموضوعين هما “مكانة التسامح في سيرة النبي”، و”خصائص شخصية النبي”.
ودعا البيان ايضا خطباء وائمة المساجد والجوامع وبمناسبة اليوم العالمي للمرور الى ضرورة التاكيد على مراعاة قوانين السير للحفاظ على السلامة .

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