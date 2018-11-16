اوروبا تقضي بابقاء منظمة كوردية على لوائح الارهاب

شفق نيوز/ قضت محكمة العدل الأوروبية بإبقاء منظمة “بي كا كا” مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية.

ونظرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، في طلب مقدم من قبل المنظمة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقررت المحكمة إبقاء “بي كا كا” على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وفي مايو 2014 تقدمت منظمة “بي كا كا” بطلب إلى العدل الأوروبية لرفع مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي يفرضها على المنظمة.

يشار أن مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج “بي كا كا” على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 2002.