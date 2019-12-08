ديسمبر 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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انواء كوردستان تعلن كمية الامطار خلال 12 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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انواء كوردستان تعلن كمية الامطار خلال 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي عن كمية الامطار التي هطلت على مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال الـ 12 ساعة المنصرمة.

وذكرت المديرية في بيان ان نسب الامطار التي هطلت على مدن وبلدات اقليم كوردستان خلال الـ 12 ساعة الماضية كانت كالتالي:

اربيل / قطرات

دهوك / 02 ملم

سليمانية / 21 ملم

كركوك / 7 ملم

حلبجة / 25.6 ملم

بيرمام / 0.6 ملم

خبات / 14.4 ملم

زاخو / 0.2 ملم

كاني ماسي / 0.6 ملم

جمجمال / 8.4 ملم

ماوت / 19 ملم

هلشو / 21.2 ملم

دربنديخان / 34.8 ملم

خانقين / 19.5 ملم

خورماتو / 3.5 ملم

بازيان / 13.4 ملم

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