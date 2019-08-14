انخفاض درجات الحرارة في الاقليم

رجحت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة في محافظات ومدن اقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، يوم الاربعاء: انه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

واضافت: ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم الاربعاء والخميس لمدينة السليمانية، 42 درجة مئوية، مرجحة ن تكون في اربيل 46 و45 على التوالي، وكذلك توقعت ان تكون درجات الحرارة العظمى في كركوك 48 درجة مئوية خلال اليوم ويوم غد الخميس.

واشارت الى ان السماء ستكون صافية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتة الى ان درجات الحرارة العظمى في دهوك ليوم غد الخميس ستكون 45 درجة مئوية.