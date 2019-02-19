انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي رئيسة لبرلمان كوردستان

رووداو – أربيل/ انتخب أعضاء برلمان كوردستان، اليوم الإثنين، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فالا فريد، لمنصب رئيسة برلمان كوردستان.

وحصلت فالا على 64 صوتاً في جلسة برلمان كوردستان التي عقدت اليوم في أربيل.

وتنافست مع فالا فريد مرشحة كتلة الجيل الجديد، سيبان آميدي، وحصلتت على 8 اصوات، مع وجود 3 اصوات بيضاء.

وكانت جلسة برلمان كوردستان، قد بدأت اليوم الإثنين لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الجلسة قبل المباشرة بإجراءات انتخاب هيئة الرئاسة.