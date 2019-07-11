انتخاب د. ريواز فائق رئيسة لبرلمان كوردستان

رووداو- أربيل/ انتخبت د. ريواز فائق خلال جلسة اليوم، الخميس 11 تموز 2019، بـ72 صوتاً لرئاسة برلمان كوردستان.

بعد أن تقلدت د. فالا فريد، رئيسة برلمان كوردستان، منصب وزيرة إقليم، يوم أمس، انتخب برلمان كوردستان اليوم رئيسة جديدة له، وقد تنافس على المنصب كل من ريواز فائق مرشحة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وشادية نوزاد مرشحة كتلة الجيل الجديد على المنصب، الذي فازت به د. ريواز فائق بحصولها على أصوات 72 من أعضاء البرلمان، مقابل 16 صوتاً لمنافستها.

د. ريواز فائق حسين، رئيسة برلمان كوردستان:

ولدت في كلار في 1 تموز 1977

حاصلة على بكالوريوس في القانون، وماجستير ودكتوراه في القانون الخاص

متخصصة في القانون والقانون الدولي والقانون المدني

عملت مساعدة قاض في محكمة بداءة دربنديخان

عملت محققاً عدلياً في محكمة بداءة دربنديخان

عملت مسؤولة عن القسم القانوني بمعهد السليمانية التقني

عملت رئيسة لهيئة التعليم التقني ومدرسة في جامعة بولي تكنيك بالسلمانية

عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني

عضو في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ببرلمان كوردستان لدورتين