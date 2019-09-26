انتخابات مجالس المحافظات: الأطراف السياسية الكوردستانية تجتمع الأسبوع المقبل للاتفاق على قائمة موحدة

من المقرر أن تعقد كافة الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، اجتماعاً يوم السبت المقبل، للاتفاق على المشاركة بقائمة موحدة في انتخابات مجالس المحافظات في العراق.

وأفاد خسرو كوران، رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بأعقاب اجتماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين لبحث المسألة ذاتها، أن كافة الأطراف السياسية في الإقليم ستجتمع السبت للاتفاق على قائمة انتخابية موحدة.

وكان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع الجاري، إلاّ أنه تأجل بسبب بعض الخلافات.

ومن المرجح أن تتفق الأطراف السياسية على قائمة موحدة لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري العام المقبل، وأسماء المرشحين الذين سيدرجون في هذه القائمة.