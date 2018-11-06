انتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان يصل لمعدلات غير مسبوقة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انها استطاعت خلال الاشهر الماضية، بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية، انتاج نحو 2300 ميغاوات من الكهرباء وتوزيعها على مشتركيها.

وقالت الوزارة في بيان لها طالعته شفق نيوز، ان تطورات ستجري على انتاج الكهرباء خلال الاشهر القليلة المقبلة بسبب الزيادة الحاصلة في نسبة انتاج الغاز الطبيعي في حقول (كورمور وخورمله)، مبينا ان من المتوقع ان يشهد انتاج الكهرباء في عدد من المراحل المقبلة زيادة ملحوظة بانتاج 2300 ميغاواط ووصوله الى 3500 ميغاواط.

واضاف ان هذه الزيادة في انتاج الكهرباء تشكل ما نسبته 50% والذي سينعكس على زيادة توزيعها على المواطنين المستفيدين منها.

واضاف البيان ان الوزارة ووفق برنامج موضوع بدأت بتنفيذ بمشروع (الشبكة الذكية) التي تمنح المساواة للمواطنين في الاستفادة من الكهرباء من هذا المشروع لغاية نهاية عام 2019 وفقا لخطة تنفذها الوزارة، لافتا الى كمية الطاقة المهدورة السابقة البالغة نحو 25% – 30% ستعود الى الشبكة الوطنية وهذه الزيادة ستكون ايضا في خدمة المواطنين المستفيدين من الكهرباء.