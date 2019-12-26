انتاج اقليم كوردستان من لحوم الدجاج بلغ 250 ألف طن

أعلنت جمعية الدواجن في اقليم ك وردستان، اليوم الخميس، أن معدل انتاج الاقليم من لحوم الدجاج بلغ 250 ألف طن خلال العام الحالي، الذي شارف على الانقضاء.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، “ندعو حكومة اقليم كوردستان والبرلمان والوزارات المعنية في اقليم كوردستان، الى ايلاء اهتمام جدي بمجال الدواجن وانتاج البيض ولحوم الدجاج لقدرته على رفع مستوى الاقتصاد بشكل كبير”.

وأضاف عبد الله، انه “في عام 2019 تمكن أصحاب الدواجن من انتاج 250 الف طن من لحوم الدجاج”.