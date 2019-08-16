اليابان تقرر اصدار تأشيرات سفر للعراقيين من أربيل وبغداد

اربيل (كوردستان 24)- قالت السفارة اليابانية لدى العراق في بيان، إنها بدأت بإصدار تأشيرات سفر للعراقيين عبر مكتبيها في اربيل وبغداد.

وجاء في البيان الذي صدر الخميس “ستبدأ سفارة اليابان في العراق ومكتب اليابان القنصلي في أربيل بإصدار جميع فئات التأشيرة اليابانية” لتلبية طلبات العراقيين الذين يرغبون بالزيارة كسياح واحتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت السفارة أنه يتعين تقديم جميع الطلبات ابتداءً من 20 آب اغسطس الجاري على أن تتسلم السفارة ومكتب اليابان القنصلي في أربيل طلبات تأشيرة.

وأشار البيان إلى أن المكتبين في أربيل وبغداد سيقبلان الطلبات بشكل مباشر إذا كان الأفراد يسافرون “لأغراض دبلوماسية ورسمية”، بدعوة من طوكيو أو عبر مؤسسة يابانية مستقلة أو منحة من الحكومة اليابانية أو “لمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة”.

وقبل ذلك، كان يتعين على العراقيين الحصول على سمات الدخول من خلال بعثات اليابان في الأردن أو دبي.

وأضافت السفارة أنها “لن تقبل طلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين ما لم تكن لديهم تأشيرات إقامة اصولية في الأردن أو الإمارات العربية المتحدة”.

وقالت إن مكتبيها في اربيل وبغداد سيستحصلان “رسوم التأشيرة” بمجرد منحها.