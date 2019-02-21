اليابان تبدي استعدادها لتطوير البنى التحتية في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أبدى السفير الياباني في بغداد نافومي هاشيموتو استعداد بلاده للمساهمة في تطوير البنى التحتية لاقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال استقباله من قبل مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل.

وتباحث الجانبان التطورات السياسية في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان واليابان.

وابدى الدبلوماسي الياباني استعداد بلاده للمساهمة في تطوير البنى التحتية لاقليم كوردستان.

وأكد هاشيموتو أن كوردستان هيأت مناخات ملائمة للاستثمار وأن الشركات اليابانية مستعدة للاسثمار في كافة المجالات بالاقليم.

وثمن بارزاني الدعم الياباني لشعب كوردستان خلال السنوات الماضية، فيما شدد على ضرورة تطوير العلاقات مع الحكومة اليابانية في كافة المجالات.