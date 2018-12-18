اليابان تؤكد “اهتمامها البالغ” بعلاقاتها مع اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني استقبل سفيرها الجديد لدى العراق

اكد السفير الياباني الجديد لدى العراق أن بلاده تولي اهمية بالغة لعلاقاتها مع اقليم كوردستان ، مشيداً بالتطورات التي يشهدها الاقليم على كافة الاصعدة.

جاء التأكيد الياباني هذا خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للسفير ناوفومي هاشيموتو والقنصل العام الياباني في اقليم كوردستان مورياسو كاتسومي ووفد مرافق لهما في اربيل اليوم الثلاثاء.

السفير هاشيموتو عبّر عن سروره لزيارة اقليم كوردستان وأمله في استمرار تنسيق وتعاون حكومة الاقليم مع مهامه ونشاطاته هو والقنصلية اليابانية في اقليم كوردستان .

كما اشاد الدبلوماسي الياباني بمشاركة اقليم كوردستان في العملية السياسية في العراق آملاً حل المشاكل بين أربيل وبغداد عبر الحوار، كما تطرق إلى الحوارات في اقليم كوردستان لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

بيان حكومي طالعته (باسنيوز) نقل عن رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قوله ان اقليم كوردستان ينظر باهتمام الى علاقاته مع اليابان واستمرارها ، شاكراً طوكيو على المشاريع التي تنفذها في عموم العراق وكان لاقليم كوردستان نصيب منها.

وفيما تمنى النجاح والتوفيق للسفير هاشيموتو، اكد استمرار حكومة الاقليم في مساعدتها وتعاونها معه من اجل نجاحه في مهامه الجديدة .

كما اشار رئيس حكومة اقليم كوردستان الى مشاركة الاطراف الكوردستانية في الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، آملاً في حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد من خلال الحوار، معلناً أن هناك حواراً جاداً بين القوى السياسية لتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

وكان التباحث حول اوضاع العراق عموماً وقضايا متعلقة باوضاع المنطقة، جانباً آخر من الاجتماع.