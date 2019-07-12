الولايات المتحدة: حكومة إقليم كوردستان شريكٌ مقربٌ لنا

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إقليم كوردستان، بمناسبة تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، مشيرةً إلى أن “رئيس الوزراء وحكومة إقليم كوردستان شريك مقرب لنا، وسنعمل على تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغن أورتاغوس: “نهنئ رئيس وزراء وحكومة إقليم كوردستان بمناسبة تشكيل الحكومة بنجاح، ولا شك أن رئيس وزراء وحكومة إقليم كوردستان شريك مقرب لنا”.

كما أشارت المتحدثة باسم الوزارة في بيان: “نعمل على مسائل مهمة، ومنها: الأمن الإقليمي والإصلاح الاقتصادي وتحسين العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية”.

وبحسب مراقبين فإن الاهتمام الكبير الذي توليه واشنطن بحل الخلافات بين أربيل وبغداد يتعلق بالاستراتيجية الصارمة لإدارة ترمب تجاه إيران، ويذهب التوجه العام في واشنطن إلى أن عراقاً قوياً خالياً من المشاكل الداخلية أقل عرضة للخضوع للهيمنة الإيرانية.

وأمس الخميس، قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني في كلمة ألقاها خلال لقائه مع الجالية الكوردية وأصدقاء كوردستان في باريس في إطار زيارته إلى العاصمة الفرنسية: “تسير علاقاتنا مع بغداد نحو الأفضل، ونأمل في أن نحل وعلى أساس الدستور العراقي، المشاكل العالقة منذ سنوات، وواثقون من أننا والحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد عادل عبدالمهدي، سنتمكن من إيجاد حلول للمشاكل التي بيننا”.