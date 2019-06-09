الوطني الكوردستاني سيشارك في مراسيم اداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب القسم

اعلن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم الاحد ، موقفه من حضور مراسيم اداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني ، المقررة غداً في اربيل .

وانتخب برلمان كوردستان ، الثلاثاء قبل الماضي ، نيجيرفان بارزاني ، رئيساً لإقليم كوردستان بأغلبية 68 صوتاً، من مجموع اصوات 81 نائباً حضروا الجلسة التي قاطعها في اللحظات الاخيرة نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني (21 مقعداً) بدعوى ان الديمقراطي الكوردستاني لم ينفذ بنود اتفاق وقع مع الحزب .

المتحدث الرسمي باسم الوطني الكوردستاني ، لطيف شيخ عمر ، صرح عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب ، بأن المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني وجّه دعوة رسمية للوطني الكوردستاني لحضور المراسيم المقرر تنظيمها في الـ 11 من صباح غد الاثنين الـ 10 من يونيو/حزيران.

شيخ عمر اضاف ، ان وفداً من المكتب السياسي في الحزب سيحضر المراسيم .

ورشح الديمقراطي الكوردستاني مستشار مجلس امن اقليم كوردستان والقيادي بالحزب مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة المقبلة ، فيما رشح رئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كوردستان والذي سيتولى في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري منصبه في مراسم موسعة بحضور رسمي عراقي واقليمي ودولي .

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني ربط مشاركته في مراسيم اداء رئيس اقليم كوردستان المنتخب القسم ، بتقدم الخطوات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقه مع الديمقراطي الكوردستاني .

المتحدث باسم الحزب ، كان قد صرح لوسائل اعلام حزبه في السادس من الشهر الجاري ، بالقول ” مازال امامنا الكثير من الوقت حتى نقرر حضور جلسة اداء رئيس الاقليم المنتخب اليمين ، من عدمه ” ، موضحاً ” نية اصدقائنا في الديمقراطي الكوردستاني بشأن تنفيذ بنود اتفاقنا معهم ستحسم هذه القضية”.