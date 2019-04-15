الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تشكر اقليم كوردستان

شكر رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبدالله المعتوق ووفد مرافق له اقليم كوردستان لاحتضانه هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين من الداخل والخارج، منوهاً الى ان المساعدات التي وزعتها الهيئة على هؤلاء النازحين واللاجئين في المخيمات بالتعاون مع منظمة بارزاني الخيرية.

وكان مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قد استقبل اليوم الاحد ، المعتوق ووفد مرافق له بحضور القنصل العام الكويتي في اربيل ، معبراً عن استعداد اقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات لأي اعمال او نشاطات خيرية ، مثمناً دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تقديم المساعدات الانسانية . كما اشار بارزاني بحسب بيان من مكتبه تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، الى انه وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته بسبب قطع حصته من الموازنة الاتحادية والحرب ضد داعش ، فقد فتح اقليم كوردستان ذراعيه للنازحين واللاجئين وقدّم كل مافي استطاعته لهم من دون تمييز.

رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبدالله المعتوق ، أعلن بأن الهيئة تقدم خدماتها للمحتاجين خاصة الايتام والعوائل التي لامعيل لها لمساعدتهم على تخطي مرحلة العوز الى مرحلة يتمكنون فيها من ان يكونوا منتجين.

هذا وكان البحث في آلية الاسراع في تقديم وتوفير المستلزمات الاولية من جانب الجهات المعنية الدولية والمؤسسات الخيرية العالمية لمخيمات اللاجئين والنازحين في اقليم كوردستان قد شكل جانباً آخر من لقاء مستشار مجلس امن اقليم كوردستان و رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.