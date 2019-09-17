الهند تأمل في تطوير علاقاتها مع كوردستان وتثمن تضحيات شعبها

التقى الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، مع وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية والبرلمان، فيرمافالي مورالي دهاران ، والوفد المرافق له .

بيان من مكتب الرئيس بارزاني، تلقت (باسنيوز) نسخة منه، نقل عن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية تثمينه عالياً التضحيات التي قدمها الشعب الكوردستاني في حربه ضد الارهاب ، وأنه يتفهم جيداً آلام ومعاناة الشعب الكوردستاني ، كما عبر عن سروره للتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان في المجال التنموي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وسيره على الطريق الصحيح.

واستعرض الوزير الهندي ، للرئيس بارزاني ، هدف زيارته للإقليم ، داعياً الى تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان في كافة المجالات الثقافية والصحية والتجارية.

من جانبه، عبر الرئيس بارزاني عن شكره لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية والبرلمان والوفد المرافق له ، واصفاً الشعب الهندي بالعظيم الذي يمتلك التاريخ، ومهاتما غاندي بمصدر الإلهام للشعوب التواقة للحرية والإستقلال.

وأعرب الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن سعادته لتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والهند .

وأشار البيان، الى بحث الجانبين مخاطر الإرهاب والأفكار المتطرفة على الأمن والإستقرار الدوليين ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدولي والعالمي في سبيل التصدي للإرهاب .