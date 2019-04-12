الهلال الأحمر يعلن عدد جثث ضحايا العبارة المنتشلة منذ بدء عمليات البحث

أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، الخميس، عن انتشال 28 جثة من ضحايا العبارة في مدينة الموصل منذ بدء عمليات البحث، مبينة أن 6 فرق مستمرة بالبحث عن الجثث بشكل يومي.

وقالت الجمعية في بيان لها إن “فرق البحث التابعة لها انتشلت يوم امس جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في منطقة الجوسق احدى ضواحي الموصل، وقامت بتسليمها إلى الطب العدلي وهي الجثة الثانية التي تنتشلها فرق الهلال خلال أسبوعين ليبلغ مجموع الجثث التي انتشلتها 28 جثة”.

وأضاف البيان أنه “ما تزال 6 فرق تتوزع على مناطق حمام العليل والنارنجا والقيارة والشمسيات والجزيرة والسلاميات تقوم يوميا بالبحث عن غرقى ما يزال مصيرهم مجهولا”، مشيرة إلى “قيام غواصين اتراك البحث في مياه نهر دجلة عن ضحايا حادثة العبارة”.

يشار إلى أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.