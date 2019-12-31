الهجرة: أكثر من مليون و350 ألف نازح عادوا لمناطقهم الأصلية عام 2019

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن عودة أكثر من مليون و350 ألف نازح إلى مناطقهم الأصلية خلال العام الحالي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس في بيان تلقت السومرية نيوز، إن “أكثر من مليون و350 ألف نازح عادوا لمناطقهم الأصلية عام 2019 وبواقع 240,140 عائلة من مخيمات النزوح في محافظات البلاد إلى مناطق سكناها الأصلية بالمحافظات المحررة”.

وأضاف عباس، أن “محافظة الأنبار تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالاً للعائدين خلال عام 2019 حيث شهدت عودة 89,224 أسرة عائدة إلى مناطقها في جميع أقضية المحافظة، وتلتها محافظة صلاح الدين بعودة 61,055 أسرة، فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الثالثة من حيث عودة الأسر العائدة والبالغة 44,383 أسرة إلى مناطقها المحررة”.

وتابع عباس، أن “عدد العائدين إلى محافظة كركوك بلغ 19,132 أسرة وإلى محافظة ديالى بلغ عدد الأسر العائدة اليها 13,926 أسرة، وتذيلت مناطق أطراف بغداد لائحة العائدين بعودة 3,420 أسرة عائدة”.