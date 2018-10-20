“النفط الوطنية” تستحوذ على ملكية “سومو” في العراق

نقل ملكية تسع شركات حكومية إلى شركة النفط الوطنية في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أصدر وزير النفط جبار اللعيبي قرارا يقضي بنقل ملكية تسع شركات نفط مملوكة للدولة، من بينها شركة تسويق النفط (سومو)، من الوزارة إلى شركة النفط الوطنية المؤسسة حديثاً.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان أن اللعيبي اتخذ القرار بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، مضيفا أن القرار ستتبعه “خطوات أخرى في هذا الإطار”.

وكانت الحكومة العراقية عينت اللعيبي الأسبوع الماضي رئيساً لشركة النفط الوطنية الجديدة، التي ستضم تحت مظلتها شركات النفط الحكومية.

ولا يرتبط منصبا رئيس الشركة ووزير النفط ببعضهما، لكن اللعيبي يشغلهما حالياً.

وصوت البرلمان في اذار مارس الماضي لصالح تأسيس الشركة التي تهدف لإدارة عمليات المنبع في العراق، كي تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير القطاع.

والشركات التسع التي يشملها قرار يوم الخميس هي شركة سومو وشركة الاستكشافات النفطية وشركة الحفر العراقية وشركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط وشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار وشركة نفط ميسان وشركة ناقلات النفط العراقية.

ودعا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بيانه ذا صلة بقرار اللعيبي.