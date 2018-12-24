النظر في دعوى مواطن يطلب انتخابه رئيساً للجمهورية أو الحصول على مخصصاته

[أين- بغداد] أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ردها دعوى للطعن بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المدعي قدم طلبات لا تستند إلى الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه احد المواطنين على انتخاب رئيس الجمهورية”.

وتابع الساموك، أن “المدعي الذي خاصم رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، طلب ابطال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والبت في ترشحيه الذي قدمه سابقاً”.

وأشار، إلى أن “المدعي طلب ايضاً وفي حال عدم نيله منصب رئيس الجمهورية، أن تصرف له مخصصات رئيس الجمهورية لمدة ولايته اربع سنوات”.

ولفت، إلى أن “المحكمة نظرت الدعوى في جلسة علنية بحضور وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، واستمعت إلى اقوال الطرفين، ووجدت أن طلبات المدعي لا تستند إلى سند من الدستور، وقررت ردها”.