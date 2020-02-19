النزاهة: صدور 64 أمر استقدام وتوقيف بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال 2019

النزاهة تكشف عن صدور 64 أمر استقدام وتوقيف بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال 2019

كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء، 19 شباط، 2020، عن صدور 64 أمر استقدام وقبض وتوقيف بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال العام 2019.

وجاء في بيان النزاهة أنها “كشفت عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2019، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان”.

وأشار تقرير الهيئة السنوي لعام 2019 إلى أنَّ “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) ترليونين، وثمانمائة وثمانية وأربعين ملياراً، وثلاثة وخمسين مليوناً، ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً، وثمانمائة واثنين وتسعين ديناراً عراقياً”.

وأوضح التقرير أن “الهيئة نظرت (26163) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية خلال المدة ذاتها (مع المُدوَّر من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على (13886) قضيَّـة جزائية، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (9805) قضايا، فيما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً، لافتاً إلى صدور (931) حكماً بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكماً بحقِّ (45) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأضاف البيان أن “تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (2473) أمرَ قبضٍ منها (857) مدوراً، نُفِّذَ (1030) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (9) وزراء، بواقع (17) أمر قبضٍ، و(165) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (91) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.

وتابع البيان أن “عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (7173) أمراً، ليبلغ مع المدور (7858) أمراً، نُفِّذَ منها (6184) أمراً”.

وأوضح أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (34)، صدر بحقِّهم (45) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين (340) مسؤولاً صدر بحقهم (437) أمراً، فضلاً عن إصدار (1923) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها مذكرتان صدرتا بحقِّ متهمين اثنين من الوزراء، و(29) مذكرة بحق (25) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين”.

و بلغ عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، (579) مُتَّهماً في (363) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,617,554,719) مليار دينار، حسب بيان الهيئة.

وعملت الهيئة خلال عام 2019 على “(239) قراراً قضائياً غيابياً لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت (109) ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم (3) وزراء ومن هم بدرجتهم و(5) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، فيما تمَّ العمل على (210) ملفات لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها: (5) ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(52) ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ مجموع الأموال المستردة من داخل العراق وخارجه والأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة منذ استحداث دائرة الاسترداد في الهيئة حتى نهاية العام المنصرم (1,352,782,381) مليار دولار، و (11,968,715) مليون يورو، و(2,329,521) مليوني جنيه استرليني، و (793,789,273,314) مليار دينار عراقي، و (720,529) ألف دينار أردني، و (3,652) ألف فرنك سويسري، حسب البيان.

ونفذت الهيئة خلال العام 2019 أيضاً عمليَّات ضبط بلغت (583) عمليَّة تم خلالها ضبط (1044) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة أسفر عنها ضبط قرابة (37) مليار دينار عراقي، بواقع (36,872,775,567) مليار دينارعراقي و( 495,900) دولار أمريكي”.