هيئة النزاهة تكشف تورط محافظ كركوك في عملية فساد بقيمة 25 مليار دينار

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة العراقية ، اليوم الأحد ، عن قيام مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات ، ومنها كركوك ، خلال شهر نوفمبر / تشرين الأول الماضي ،مشيرة الى تورط محافظ كركوك راكان الجبوري بعمليات فساد قيمتها (25,000,000,000) مليار دينار عراقي .

الدائرة ، أشارت في بيان طالعته (باسنيوز) ، إلى “تنفيذ المديريات والمكاتب لـ (34) عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (400,000,000,000) مليار دينار “، مبينة أن ” عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى (200,000,000) مليون دولار بحوزة (6) متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات” .

وأضافت إن ” من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تمَّ التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقداً بقيمة (80,096،432) مليون دولار أمريكي في شركة نفط البصرة ” ، لافتة إلى أنه “تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012 “.

البيان ، أشار إلى ” قيام محافظ كركوك بتوزيع (25,000,000,000) مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة”.

وأكدت الدائرة ” قيام مدير الوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من (250) موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع) ، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم”.

كما نوّه البيان الى أن ” كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ ( 6) عمليات من مجموع العمليات البالغ (34) عملية “، لافتة إلى أن ” تلك العمليات أسفرت عن ضبط (25) متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم (7) متهمين”.