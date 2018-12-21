النزاهة العراقية تصدر أمراً بالقبض على محافظ كركوك بالوكالة

بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة …

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، أمراً بالقبض على راكان الجبوري، محافظ كركوك بالوكالة، بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

وقال جوان حسن زنگنه، عضو مجلس محافظة كركوك لـ (باسنيوز): «بحسب المعلومات الواردة إلينا، أصدرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، أمراً بالقبض على راكان الجبوري، محافظ كركوك بالوكالة».

وأوضح أن «الجبوري متهم بهدر المال العام واستخدام السلطات خارج إطار القانون».

وبين عضو مجلس محافظة كركوك، أن أمر القبض على الجبوري لم ينفذ حتى الآن كون القرار صدر حديثاً وأيضاً لكون الجبوري في إجازة حالياً.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد نصّبت راكان الجبوري محافظاً على كركوك في أعقاب خيانة 16 أكتوبر 2017، وبعدها أقدم الجبوري على الكثير من الممارسات الشوفينية والانتهاكات بحق الكورد ومكونات كركوك الأخرى.