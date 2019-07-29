يوليو 29, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

النزاهة البرلمانية تطالب بمتابعة حركة اموال المسؤولين والسياسيين !

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فى :أخبار عــامة
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النزاهة البرلمانية تطالب بمتابعة حركة اموال المسؤولين والسياسيين !

طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، الجهات الحكومية المختصة، بمتابعة حركة اموال كل المسؤولين والسياسيين ولجانهم الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، لـ(باسنيوز)، انه “على الجهات الحكومية المختصة متابعة حركة اموال كل المسؤولين والاقتصاديات والبنوك التابعة للجهات والشخصيات السياسية”.

وأكد الصيادي ان “الهيئات الاقتصادية والبنوك التابعة للأحزاب والشخصيات السياسية، اصبحت اكبر مهرب للعملة، وكذلك سرقة اموال العراقيين ورواتبهم “، مردفاً ” بالتأكيد لا اقصد الجميع فيما يخص البنوك على الرغم ان معظمهم كذلك ” وفق قوله .

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