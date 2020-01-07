النجباء تكشف عن موعد الإعلان عن فصائل “المقاومة الدولية”

بعد دعوة الصدر إلى تشكيلها

كشفت حركة النجباء، الثلاثاء، عن موعد الإعلان عن فصائل المقاومة الدولية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وذكر المتحدث باسم الحركة نصر الشمري، في تصريح لوسائل إعلام روسية، ان اجتماعا ستعقده الفصائل المسلحة اليوم أو غدا للإعلان عن “المقاومة الدولية”، وتابع “اليوم أو غدا سيكون هنالك اجتماع لقادة فصائل المقاومة للإعلان عن المقاومة الدولية”.

وأضاف أن “أغلب الفصائل العراقية وافقت على الانضمام إلى هذه الجبهة”.

وقد أعلن أمين عام حركة النجباء، أكرم الكعبي، وأمين عام حركة العراق الإسلامية شبل الزيدي، أول أمس الأحد، الاستعداد لـ “افواج المقاومة الدولية” التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وكتب الكعبي على حسابه في “تويتر”، قائلا “بعزيمة وعقيدة واستعداد وجهوزية نحو (أفواج المقاومة الدولية)”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، إلى تشكيل “أفواج مقاومة دولية” مكونة من فصائل عراقية وخارجية، وذلك على خلفية استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقد أوضحت صفحة ” صالح محمد العراقي” المقربة للصدر، في تغريدة على تويتر أول امس، أن “هذه الدعوة لا تعني اتخاذ أنصار الصدر أي خطوات عسكرية في الوقت الحالي ضد القوات الأميركية في البلاد، بل تطالب بتوخي الصبر والاستعداد إلى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية”.

وبينت أن “الدعوة غير طائفية وتمنع عمل الفصائل العراقية خارج العراق، كما لا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق”، لافتة إلى أن الصدر لا يقصد من دعوته أن يكون قائدا على أفواج المقاومة الدولية.