الموافقة على 1700 درجة ضمن الرعاية الاجتماعية في الموصل

نائبة عن نينوى: موافقة العمل على 1700 درجة ضمن الرعاية الاجتماعية في الموصل

أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى (مركزها الموصل) انتصار الجبوري ، اليوم الاربعاء، “موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اضافة 1700 معاملة من الموصل اغلبها لارامل ومطلقات وعاجزات الى البحث الاجتماعي تمهيدا لتخصيص مستحقات الرعاية الاجتماعية لهم”

وقالت الجبوري لمراسلة (باسنيوز) ان ” جميع النساء اللاتي لهن حاجة ولاسيما المطلقات والارامل والعوانس والعاجزات وكذلك الرجال كبار السن ان يرسلوا طلبات خاصة بالرعاية الاجتماعية” .

مؤكدة على انها “ستتبنى تلك المعاملات لاسيما وان هناك 600 الف درجة مخصصة لعموم العراق في العام 2020”