المنتجات النفطية تخصص مليوني لتر من [الگاز] لمزارعي نينوى

[أين-بغداد] كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن خطتها السنوية لتجهيز مزارعي محافظة نينوى بحصصهم من منتوج زيت الغاز الخاصة بموسم الحصاد / ٢٠١٨ والبالغة ما يقارب من [٢] مليون لتر في اطار دعم القطاع الزراعي في المحافظة ، فيما بينت الشركة ان التجهيز مسبوق باجراءات الكشف الموقعي لتحديد حصص الفلاحين .

وذكر مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم أن ” الشركة التوزيع مستمرة بتجهيز المزارعين في محافظة نينوى بمنتوج زيت الغاز من خلال هيأة التجهيز التابعة لها وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ ٤٠٠ دينار / لتر”، مشيرا الى ان” هذا الاجراء يأتي في اطار الخطة الزراعية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة عبر مديريتها في نينوى”، مبيناً ان ” هذا الإجراء يتم بعد إجراء الكشف الموقعي من قبل لجان خاصة لهذا الغرض لتحديد الحصة المطلوبة وإكمال الإجراءات اللازمة” .

من جانبه أوضح مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع المهندس إحسان موسى عن” تخيير المزارعين بتجهيزهم حسب المساحة المزروعة أو اعتماداً على الآليات والمضخات والساحبات الزراعية ، مضيفاً أن الشركة تسعى جاهدة لدعم القطاع الزراعي لأجل النهوض بواقعه حسب الإمكانيات المتاحة “.

يذكر ان وزارة النفط متمثلةً بشركة التوزيع تؤكد مراراً على إستمرار توفيرها وتجهيزها للمشتقات النفطية للقطاعات الزراعية والصناعية حرصاً منها على تحسين أداءها وإنتاجها نظراً للظروف التي واجهتها المدينة من جراء الارهاب الذي اثر على البنى التحتية فيها ومنها القطاع الزراعي .