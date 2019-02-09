المنافذ الحدودية توجه باعتماد تجربة جمارك إقليم كوردستان في النظام الإلكتروني

رووداو – أربيل/ ناقش رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، كاظم العقابي مع مدير جمارك إقليم كوردستان، اعتماد النظام الإلكتروني الذي يساهم في الحد من الفساد الإداري والمالي وتقليل التكاليف.

وأفاد إعلام هيئة المنافذ الحدودية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن “العقابي بحث مع السيد مدير عام ومعاون المدير العام الهيأة العامة للجمارك في الإقليم موضوع النظام الإلكتروني المطبق في الإقليم”.

وأضاف البيان أن “اللقاء تضمن عرضاً كاملاً للنظام الإلكتروني الخاص بجمارك الإقليم والذي يتم من خلاله أتمتتة كافة الإجراءات للعملية الجمركية بدءاً من لحظة دخول الإرسالية بوابة المنفذ ولحين مغادرتها مع تمكين كافة الجهات من الاطلاع على بياناتهم وخاصة الجهات الرقابية”.

وتابع أنه “من خلال ذلك تبين أن هذا النظام له القدرة على إصدار التقارير المختلفة ومنع وكلاء الإخراج الجمركي من لا يمتلك إجازة رسمية من الجمارك لايمكنه استخدام هذا النظام وبالتالي يتم القضاء على حالة التعقيب من قبل غير المرخصين من المخلصين”.

وأشار إلى أن “رئيس هيئة المنافذ أبدى بعض الملاحظات وتم توثيقها من قبل مدير النظام مؤكداً على المسؤولين في الهيئة العامة للجمارك الاتحادية تطبيق هذا النظام لغرض الاستفادة من هذه التجربة والانتقال إلى العمل المؤتمت والذي بدوره سوف يسهم في التخفيف من الفساد الاداري والمالي خاصة وأن كلفة النظام بسيطة جداً لكن منافعه كبيرة”.

وأول أمس الأربعاء، التقى العقابي وزير مالية إقليم كوردستان بشأن ملف توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع، مؤكداً منع دخول المحاصيل الزراعية المشمولة بحماية المنتج المحلي.

واليوم الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم عن البدء والمباشرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (13) لسنة 2019 المتعلق بتوحيد التعرفة والإجراءات مع إقليم كوردستان وكافة المنافذ الحدودية واعتماد تصريحة جمركية موحدة (بيان جمركي) باللغتين العربية والكوردية وإلغاء النقاط الجمركية الحالية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 شباط 2019 “والذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير”.