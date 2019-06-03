الملك الاردني يهنئ “الاخ العزيز” برئاسة كوردستان: سنمضي قدما بالعلاقة

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية برسالة تهنئة الى رئيس إقليم كوردستان المنتخب نێچيرڤان بارزاني.

وجاء في الرسالة “فيسرني أن أعرب لأخي العزيز عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريك بالثقة التي أولاكم إياها برلمان إقليم كوردستان العراق، بانتخابكم رئيساً للإقليم”.

واضاف “وإنني إذ أعرب لكم عن أصدق التمنيات بالتوفيق في مهمتكم الجديدة، لأؤكد حرص الأردن علي المضي قدماً في تعزيز العلاقات الأخوية، متمنين لكم المزيد من التقدم والازدهار”.