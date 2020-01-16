الملا يتحدث عن موعد اعلان الدولة الكردية

رجح النائب السابق، حيدر الملا، الخميس، انه سيتم الاعلان عن “الدولة الكردية” في حال اصر العراق على خروج القوات الاميركية من البلاد، مبينا ان القرارات الاستراتيجية يجب ان تؤخذ بروية وتعقل وليس بحالة الهيجان والانفعال.

وقال الملا في سلسلة تغريدات له على تويتر، اليوم (16 كانون الثاني 2020) “أيها العقلاء.. أيها الحكماء انتبهوا !!.. بقراءة بسيطة للتاريخ وللواقع السياسي..

اذا اصر العراق على خروج القوات الاميركية، سيكون تواجدها في دولة كردستان وستعلن الدولة الكردية بدعم أميركي وتأييد دولي”.

وأضاف ان “السيادة الوطنية مطلب الجميع ولكن على أساس حفظ مصالح العراق وليس الجيران”، مبينا ان “القرارات الاستراتيجية تأخذ بروية وتعقل لا بحالة الهيجان والانفعال”.