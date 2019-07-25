المفوضية تناقش الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

ناقش مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وذكر بيان للمفوضية اليوم الخميس: ان “رئيس واعضاء مجلس المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية عقدوا اجتماعا للجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات والملاك المتقدم فيها لمناقشة اخر الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية المقبلة في ضوء التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخرا”.

وأضاف البيان: ان “المجلس ناقش استعدادات المفوضية والجدول الزمني المعد لمتطلبات العملية الانتخابية المقبلة والإيعاز بإكمال جميع هذه المتطلبات”، مشيراً الى “مناقشة الاليات التي ستتبعها المفوضية في تطبيق التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات وتذليل العقبات ان وجدت في تنفيذه خلال العملية الانتخابية المقبلة”.

وشدد مجلس المفوضين، حسب البيان، على ضرورة “مشاركة النازحين بصورة فعالة في عملية تسجيل بياناتهم الحيوية (البايومترية) من خلال الفرق الجوالة في مناطق سكناهم لضمان حقوقهم العادلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

واشار الى، ان “المجلس ناقش اخر الاستعدادات بخصوص عملية التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين وتنفيذ قرارت الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التسجيل البايومتري لموظفي الدولة واطلع مجلس المفوضين على اخر الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العملياتية في هذا الشأن”.

هذا وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها، يوم الاثنين 2019/7/22، على ان يكون يوم 1 نيسان 2020 يوم اجراء انتخابات مجالس المحافظات.