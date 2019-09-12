المبعوثة الاممية تغرس شجرة بأربيل وتتحدى رئاسات العراق

المبعوثة الاممية تغرس شجرة بأربيل وتنقل الحملة لرئاسات العراق

اربيل (كوردستان 24)- شاركت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في حملة بيئية استجابة للتحدي الذي وجهه إليها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وظهرت جينين هينيس-بلاسخارت في شريط فيديو وهي تغرس شجرة في مدرسة في أربيل. وتأتي مشاركتها في الحملة بعد نحو شهر من التحدي.

وقالت هينيس-بلاسخارت “أقبل بكل سرور التحدي الذي واجهه الرئيس نيجيرفان بارزاني في زرع شجرة وجعل المدينة خضراء”.

منیش بەشداریم کرد لە ھەڵمەتی 'دارێک بچینە و شارێک سەوز بکە’ pic.twitter.com/nxBhWYsUFu — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 6, 2019

وأضافت المسؤولة الاممية “الآن تمثل الأشجار رمزا للسلام. فهي تعطينا جميعاً الكثير من الطاقة، كما أنها مهمة لمواجهة تغير المناخ”.

وقالت “غرست شجرتي، وسوف أتحدى الرئاسات الثلاث لجمهورية العراق. أصحاب السعادة، أنتقل إليكم، الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. يرجى الانضمام إلي في تحويل هذه المبادرة الرائعة كتحد وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق”.

غرس شجرة من أجل السلام غرس شجرة من أجل السلام الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ في أربيل في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني.وتحدّت الممثلة الخاصة الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحدٍّ وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.وفي 21 أيلول/ سبتمبر، تُحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام، وهذا العام تحت شعار "العمل المناخيّ من أجل السلام".الفيديو من إنتاج المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)#ClimateActionالمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقيمحمد الحلبوسيUN News Arabic – أخبار الأمم المتحدة Publiée par ‎United Nations Assistance Mission for Iraq-UNAMI بعثة الأمم المتحدة العراق‎ sur Mercredi 11 septembre 2019

وكانت حملة زراعة الاشجار قد انطلقت في وقت سابق من قبل الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي الكوردية والعراقية، وحظيت باستجابة من قبل كبار المسؤولين الكورد.

وشارك رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني في الحملة الثامن من الشهر الماضي رداً على التحدي الودي من رئيس الاقليم.

هذا ومن المقرر أن تُحيي الأمم المتحدة في 21 أيلول سبتمبر، اليوم الدولي للسلام، وهذا العام تحت شعار “العمل المناخيّ من أجل السلام”.