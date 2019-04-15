المباشرة بصرف 576 مليار دينار مستحقات فلاحي كوردستان بانتظار توقيع عبد المهدي

شفق نيوز/ وعد وزير التجارة الاتحادي محمد هاشم العاني خلال لقاء مع رئيس جمعيات فلاحي اقليم كوردستان بالسعي الجاد لصرف مستحقات فلاحي الإقليم للسنوات السابقة من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه طلب مبلغ 77 مليار دينار إضافية الى المبالغ الموجودة البالغة 499 مليار دينار.

وجاء في بيان لجمعية فلاحي إقليم كوردستان/ سردم، ورد لشفق نيوز، ان رئيس الجمعية مام فارس عبدالله والمحامي المتطوع في قضية مستحقات فلاحي إقليم كوردستان بشدار حسن بحث مع وزير التجارة محمد هاشم العاني ببغداد صرف مستحقات فلاحي الإقليم للسنوات السابقة من قبل الحكومة الإتحادية.

وقال البيان ان العااني وعد خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ببغداد بالسعي الجاد لصرف مستحقات فلاحي الإقليم للسنوات السابقة من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه طلب مبلغ 77 مليار دينار إضافية الى المبالغ الموجودة البالغة 499 مليار دينار، لافتا الى أنه ينتظر موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمباشرة بصرفها.

واضاف البيان ان اللقاء تضمن بحث نسبة الاقليم من محصول القمح للعام الحالي على ضوء الاتفاق القائم بين حكومتي المركز والإقليم، وأشار مام فارس عبدالله والمحامي بشدار حسن الى أن النسبة المتفق على تسلمها من قبل الحكومة الاتحادية قليلة مقارنة بالنسبة المتوقعة لمحصول القمح في الاقليم.

من جهته وعد الوزير بدراسة القضية لإيجاد سبل لاستلام نسبة أكبر من المحصول، حسب البيان.

كما أكد الوزير للوفد الكوردي سعي الوزارة لإيجاد حلول لمشاكل الفلاحين على مستوى عموم العراق والإقليم على وجه الخصوص، مؤكداً على ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي لتقوية ودعم الاقتصاد العراقي والمحافظة على الأمن الغذائي في العراق.