المانيا.. 3 لاجئين كورد يواجهون تهما بالتطرف

وجه القضاء الألماني اتهامات إلى 3 لاجئين كورد، بالتخطيط لتفجيرات في ألمانيا بدوافع متعلقة بما وصفته بـ”التطرف الإسلامي”.

وقالت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا خلال بيان، اليوم الاربعاء، أن كل منن (شاهين ف. وهيرش ف.) تم اتهامهما بالتخطيط لهجوم، فيما اتهم (سركوت ن.) بتقديم العون لهما.

وأشارت النيابة العامة، في بيانها، إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا يخططون لشن هجوم “متطرف”، لكن لم توجّه إليهم اتهامات ذات صلة بـ”الإرهاب” لعدم الكشف عن انتمائهم إلى أي منظمة معينة.