المانيا تجدد التزامها بدعم اقليم كوردستان عسكرياً وتشيد بحماية البيشمركة للمكونات

جدّد سيريل نان السفير الألماني لدى العراق التأكيد على استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده لإقليم كوردستان، وفيما اشاد ببطولات قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، قيّم عالياً حمايتها جميع المكونات دون تمييز.

جاء حديث السفير الالماني ، خلال استقباله ووفد مرافق له ضم باربرا ولف القنصل الالماني في اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، من قبل رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني .وفق مانقل بيان حكومي رسمي تلقت(باسنيوز) نسخة منه .

الدبلوماسي الالماني اشار إلى أن هذه الحقيقة اتضحت بجلاء خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الخارجية الألماني إلى جبهات القتال ضد داعش. كما نوّه الوفد الى بناء المستشفى الخاص بقوات البيشمركة في أربيل من جانب بلاده ، والذي تم تسليمه إلى وزارة شؤون البيشمركة بعد انتهاء بنائه وتجهيزه قبل ايام.

من جانبه أشاد نيجرفان بارزاني بالمساعدات العسكرية الألمانية لإقليم كوردستان في الأوقات الصعبة ، كما أثنى على ألمانيا لقيامها بتقديم هذه الهدية الثمينة (المستشفى العسكري)لقوات البيشمركة والتي ترقى إلى مستوى تضحيات البيشمركة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث العلاقات بين أربيل وبغداد والتنسيق بين القوات الأمنية للطرفين في المناطق المهددة بعودة ظهور داعش فيها، حيث أشار رئيس وزراء كوردستان بالصدد إلى إجراء سلسلة اجتماعات بين الطرفين ووضع آلية مناسبة للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

فيما كان التباحث في آخر المستجدات في المنطقة والمحادثات في إقليم كوردستان لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في الإقليم، موضوع بحث ونقاش الجانبين.